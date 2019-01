Napoli, anche Koulibaly davanti ai giudici. Si punta allo sconto di pena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sarà anche Kalidou Koulibaly in persona, la prossima settimana, davanti alla Corte Sportiva di Appello della Federcalcio, per l'udienza in cui si discuterà il ricorso presentato dal Napoli per la seconda giornata di squalifica conseguente al cartellino rosso durante Inter-Napoli. La Gazzetta dello Sport rivela inoltre che il giocatore avrò modo di spiegare ai giudici l'atmosfera di San Siro, ciò che ha vissuto in quei momenti e lo stato d’animo che lo ha condizionato fino all'applauso ironico che è costato il rosso. La linea difensiva preparata dall'avvocato Mattia Grassani prevede inoltre il ricorso al precedente del 2017, quando Muntari fu espulso durante Cagliari-Pescara per aver reagito ai cori razzisti rivolti nei suoi confronti, abbandonando il campo. Sulla base di questo esempio, visto che la squalifica al ghanese fu annullata, la difesa azzurra punterà per ottenere uno sconto di pena anche per il difensore senegalese.