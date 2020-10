Napoli, arrivano i complimenti di De Laurentiis: "Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa"

Vittoria importante per il Napoli in Europa League, che riceve quasi immediatamente i complimenti del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Sui social il patron azzurro non manca di sottolineare come il tecnico Gattuso, a differenza di qualche suo collega del passato magari, sappia utilizzato in toto la rosa costruita per lui: "Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre!".