Napoli, Boga è più di un obiettivo. Lozano la possibile carta economica da usare

vedi letture

Non solo all’estero. Gli interessi di mercato del Napoli sono rivolti anche alla serie A. Cristiano Giuntoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta valutando alcune operazioni che potrebbero tornare utili per il nuovo progetto. Con Sassuolo ha già avuto un contatto per quanto riguarda il cartellino di Jeremie Boga. Il giocatore piace. Non solo a Giuntoli e Gattuso, ma anche a Aurelio De Laurentiis che ha dato l’ok per avviare la trattativa.

Un aiuto da Lozano? - C’è soltanto un problema, eventualmente, da superare: Boga è stato un giocatore del Chelsea e quando il club londinese l’ha ceduto, s’è riservato una sorta di diritto morale per il riacquisto del nazionale della Costa d’Avorio. Il Napoli tra l'altro sta valutando anche la possibilità di ottenere il finanziamento necessario per concludere l’operazione dalla cessione di Hirving Lozano (senza però svendere il messicano).