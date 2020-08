Napoli, Brekalo in pole per l'attacco. Il Wolfsburg chiede 20 milioni, De Laurentiis cerca lo sconto

Il Sassuolo spara alto per Jeremie Boga, il Napoli vira su Josip Brekalo. Secondo quanto riferito da Il Mattino, data la resistenza dei neroverdi per l'esterno offensivo ex Chelsea, il club partenopeo avrebbe individuato nel 22enne croato del Wolfsburg il primo nome per rinforzare l'attacco a disposizione di Gennaro Gattuso.

Valutazione da limare. Il club tedesco, infatti, chiede 20 milioni di euro: cifra abbordabile, ma il Napoli spera comunque di poterla abbassare. Come? Facendo leva sulla volontà del ragazzo, che avrebbe già fatto sapere di gradire un trasferimento in Campania.