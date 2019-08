© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non ha mollato Leonardo Campana, attaccante di origine ecuadoregna (ha passaporto spagnolo) classe 2000 e attualmente in forza al Barcellona di Guayaquil. Secondo Tuttosport, il club azzurro ha esortato il papà del capocannoniere all’ultimo mondiale Under 20 ed il suo agente (Pena) di aspettare fino a domani per sapere se può essere fatto valere l’accordo già esistente con il club ecuadoriano: 5 milioni per il cartellino, più il 25 per cento nella futura rivendita. Campana ha anche due proposte dalla Spagna, ma la sua priorità resta il Napoli.