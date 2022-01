Leonardo Campana è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Lo ha annunciato la franchigia americana sui propri account ufficiali: la punta centrale ecuadoriana, classe 2000, lascia così il Wolverhampton e si trasferisce in Florida fino al 31 dicembre 2022. Il club di David Beckham si è assicurato anche l'opzione d'acquisto per un giocatore che possiede la cittadinanza americana e non occuperà quindi uno slot riservato agli acquisti internazionali.

Official✍🏼🇪🇨Welcome, Leonardo Campana #InterMiamiCF has signed young Ecuadorian forward from English Primer League side Wolves with a purchase option! Find out all the details below: https://t.co/Ksum8VzGrR

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2022