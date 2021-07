ufficiale Grasshoppers, ingaggiato il nazionale ecuadoriano Leonardo Campana

Destinazione Svizzera per Leonardo Campana (20). Il centravanti nato a Guayaquil, in possesso anche di passaporto spagnolo, viene ceduto in prestito annuale dal Wolverhampton al Grasshoppers. Campana ha giocato l'ultima stagione in Portogallo al Famalicão.

Nazionale dell'Ecuador, ha disputato la Copa America appena vinta dall'Argentina.