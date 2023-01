L'Inter Miami ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Wolverhampton per l'acquisto a titolo definitivo di Leonardo Campana. Il club americano ha esercitato l'opzione di acquisto concordata con gli inglesi; il 22enne attaccante ecuadoriano, che ha disputato 26 partite mettendo a segno 11 gol nell'ultima edizione della MLS, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024, con opzione per un'ulteriore stagione.

Leo is here to stay 9️⃣🔔

We have exercised the option to complete the permanent transfer of forward Leonardo Campana from Wolverhampton Wanderers F.C. with a contract through the end of the 2024 MLS season. Find out all the details: https://t.co/rEA5Tudvq6 pic.twitter.com/ZbSozMcpnj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2023