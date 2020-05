Napoli, chi resta e chi parte? L'analisi ruolo per ruolo di Tuttonapoli: rivoluzione in attacco

Chi resta e chi andrà via in casa Napoli nella prossima finestra di calciomercato? E' il tema degli approfondimenti proposti quest'oggi dalla redazione di 'Tuttonapoli.net', che ha analizzato la rosa partenopea reparto per reparto. Tra chi è certo di far parte della rosa azzurra anche il prossimo anno e chi, al contrario, già sa di dover andare via, ecco le percentuali reparto per reparto.

Percentuali partenza attaccanti

Milik 90%

Llorente 60%

Petagna 20%

Mertens 0%

Percentuali partenza esterni offensivi

Callejon 90%

Younes 90%

Ounas 90%

Lozano 50%

Insigne 10%

Politano 0%

Percentuali partenza centrocampisti

Allan 80%

Fabian 20%

Zielinski 10%

Elmas 0%

Demme 0%

Lobotka 0%

Percentuali partenza terzini

Hysaj 90%

Ghoulam 90%

Malcuit 50%

Mario Rui 10%

Di Lorenzo 0%

Percentuali partenza difensori centrali

Koulibaly 90%

Luperto 50%

Maksimovic 40%

Manolas 10%

Rrahmani 0%

Percentuali partenza portieri

Ospina 60%

Karnezis 60%

Meret 10%