Napoli, da oggi cassa integrazione straordinaria per i dipendenti amministrativi

Dopo il comunicato della Lega di Serie A e la riposta dell’AIC alcuni club hanno iniziato a dialogare con i rispettivi giocatori nel tentativo di trovare un’intesa che eviti scontri interni alla medesima società. Come riporta il Corriere dello Sport, ad esempio, il Napoli ha avviato i primi discorsi in merito con ancora in ballo la questione delle multe dopo il no al ritiro dello scorso novembre. Per quanto riguarda gli altri dipendenti il club partenopeo ha attivato da oggi la cassa integrazione straordinaria per tutti gli amministrativi assunti a tempo indeterminato.