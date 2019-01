© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint Germain tornerà pesantemente alla carica per avere i due gioielli del Napoli, Allan e Kalidou Koulibaly: stando a Sportmediaset il club francese avrebbe preannunciato un’offerta di 160 milioni totali più un accordo di sponsorizzazione che porterebbe la scritta Qatar sulla maglia della squadra azzurra. Un consulto con Carlo Ancelotti ha portato a una divisione delle due operazioni: Koulibaly non si muove, su Allan si può discutere. In questo modo è nata la trattativa singola sul brasiliano, che De Laurentiis ha portato avanti in prima persona con il club francese.