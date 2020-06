Napoli, dall'Inghilterra: Manchester City pronto a sorpassare il Liverpool per Koulibaly

Per cederlo Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 100 milioni di euro, il Liverpool resta una pista ancora calda, ma secondo quanto raccontato dal Daily Express il Manchester City continua a seguire Kalidou Koulibaly, che di par suo vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla corte di Pep Guardiola. Il tabloid britannico spiega che i Citizens sarebbero pronti ad un altro grande investimento per l'ennesimo difensore difensore, dopo i 57,5 milioni spesi per Mendy, 52,7 per Walker, 55,6 per Stones e 65 per Laporte, ma è difficile che si spingano fino alla cifra a tre cifre richiesta dal club azzurro.