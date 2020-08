Napoli, De Laurentiis: "Immobile piace, ma è improbabile. Koulibaly? Zero offerte da 90 mln"

Non solo il chiarimento sulle cifre dell'affare-Osimhen, Aurelio De Laurentiis ieri ha parlato a tuttotondo da Capri. Il presidente del Napoli è stato intervistato anche da La Gazzetta dello Sport e si è soffermato anche sugli altri temi di mercato, a cominciare dal futuro di Arkadiusz Milik: "È sempre sul mercato. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli e potrebbe non rientrare tra le scelte dell’allenatore. Koulibaly? Mi dispiacerebbe se andasse via. Ma arriva un momento dove bisogna per forza separarsi. Finora non sono arrivate offerte da 90 milioni. Immobile? Mi piace, certo, ma per acquistarlo dovrei vendere due terzi dei miei big, cosa improbabile".