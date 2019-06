Napoli, De Laurentiis resiste agli assalti per Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano a rincorrersi le voci sui tanti club interessati a Kalidou Koulibaly. Oltre alla Juventus, c'è il Manchester City in prima fila. Ma il muro di Aurelio De Laurentiis è ancora altissimo. Secondo La Repubblica, infatti, il presidente è pronto a difendersi dagli assalti di Guardiola e non si siederà neanche a tavolino per proposte inferiori ai 100 milioni di euro.