© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra essere oramai solo questione di tempo per la separazione fra il Napoli e Carlo Ancelotti. Archiviata la gara con il Genk, a meno di una prestazione e di un risultato clamorosi, le parti in causa si troveranno per sancire la fine di un rapporto esauritosi troppo presto rispetto alle attese. Si punterà, scrive La Gazzetta dello Sport, ad una risoluzione del contratto con tanto di buonuscita a favore dell'allenatore di Reggiolo. Solo successivamente si punterà a chiudere l'accordo con Gennaro Gattuso. Domenica scorsa presso gli uffici della Filmauro si è discusso di questo con l'ex tecnico del Milan che dovrebbe legarsi al club partenopeo per i prossimi 18 mesi.