© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua il suo lavoro sul fronte cessioni. Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa l'aveva detto: "Prima di comprare dobbiamo sistemare i calciatori che magari non sono funzionali al progetto tecnico di Carlo Ancelotti". Adesso La Gazzetta dello Sport scrive che, dopo aver piazzato Roberto Inglese al Parma, la dirigenza azzurra è pronta per la cessione di Marko Rog.

Futuro in Germania - L'ex Siviglia finirà probabilmente all'Eintracht Francoforte per 18 milioni di euro. Un'operazione che permetterà al Napoli di concludere l’ingaggio del 19enne centrocampista macedone Eljif Elmas, in arrivo dal Fenerbahce.