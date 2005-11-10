Napoli, gli effetti della crisi: si va verso il record negativo di spettatori al Maradona in Champions

Il Maradona difficilmente presenterà il tutto esaurito per Napoli-Bodø/Glimt. A un giorno dalla partita di Champions League, la prevendita indica infatti una proiezione inferiore ai 40mila spettatori, cifra nella quale sono compresi anche i circa 1800 sostenitori norvegesi attesi nel settore ospiti. Al momento risultano esaurite soltanto le due Curve superiori, mentre negli altri settori restano ancora posti disponibili. La disponibilità è alta in Tribuna Posillipo e nell'anello inferiore della Curva B, bassa in Tribuna Nisida e nei Distinti superiori e media nei Distinti e nella Curva A inferiore.

Le sconfitte con Villarreal e Venezia hanno raffreddato l'entusiasmo

Il Corriere dello sport specifica che il dato potrà naturalmente crescere nelle ultime ore, ma appare complicato avvicinare i 45mila spettatori presenti contro l'Arsenal. La vendita libera è iniziata lunedì scorso e nel frattempo il Napoli ha incassato due sconfitte consecutive contro Villarreal e Venezia, risultati che potrebbero aver ulteriormente raffreddato l'entusiasmo della città. Gli azzurri potranno comunque contare su una presenza importante di pubblico in una partita già molto delicata per il percorso europeo della squadra di Allegri.

Napoli-Roma, oggi parte la vendita libera

Subito dopo la Champions il Maradona ospiterà un altro appuntamento di grande richiamo. Sabato alle 18 arriverà infatti la Roma di Gasperini per uno dei classici della Serie A e proprio oggi, a partire dalle ore 12, prenderà il via la vendita libera dei biglietti. I primi dati permetteranno di capire quale sarà la risposta del pubblico per la sfida contro i giallorossi. Molto potrebbe dipendere anche da quanto accadrà contro il Bodø/Glimt: una vittoria in Champions potrebbe restituire entusiasmo all'ambiente e favorire una maggiore affluenza anche per il successivo appuntamento di campionato.