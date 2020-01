© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il 2-0 sul Perugia. A commentare la gara è il tecnico Rino Gattuso, che in conferenza stampa tra le altre cose si è soffermato anche sull'esordio nel nuovo acquisto Demme: "Sono contento, è solo due giorni che è qui con noi. Sappiamo che può migliorare per come vogliamo noi che giochi da vertice basso".

Vede una squadra che applica maggiormente le sue idee? "Assolutamente sì, ma dobbiamo lavorare ancora. Ci mancano gli ultimi trenta metri su cui lavorare. È nella fase offensiva che dobbiamo migliorare, dipende anche dalla condizione fisica che orienta le scelte. Quando si esce dalla pressione mi piace che gli attaccanti attacchino la profondità. Oggi Llorente ci ha dato una grande mano, facendo la gara che gli avevo chiesto di fare".