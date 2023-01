Napoli, fissato il prezzo di Osimhen: ci sono Arsenal, Manchester United e Newcastle

"Che asta, tutti pazzi per Osimhen: il Napoli lo valuta 140 milioni", scrive Il Mattino oggi in edicola sull'attaccante del Napoli. Per Victor Osimhen si muovono le grandi di Premier League come Arsenal, Manchester United e Newcastle, che hanno già inviato più volte dei loro emissari a seguirlo.

Il bomber ex Lille, dal canto suo, ha chiesto al suo entourage di rinviare a giugno ogni valutazione sul futuro, ma difficilmente il club partenopeo potrà trattenerlo con un rinnovo pluriennale perché - si legge sempre sul quotidiano - "De Laurentiis non supererà più certi ingaggi".