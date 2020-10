Napoli, Gattuso apre alla clausola pur di rinnovare ma la vuole proporzionata all'ingaggio

Nel corso della prossima sosta del campionato, ovvero dopo il 7 novembre, la trattativa tra il Napoli e Rino Gattuso per il rinnovo di contratto entrerà nel vivo. De Laurentiis sta già dialogando a distanza col suo agente Jorge Mendes e c'è grande ottimismo per il buon esito dei colloqui. Il tecnico è disposto anche a conservare la penale liberatoria nel contratto, a patto che sia proporzionata al suo ingaggio e non i 7 milioni previsti inizialmente, considerati un "vincolo inaccettabile" da parte dell'allenatore. Per il tecnico il Napoli resta comunque la priorità assoluta e nonostante le prime sirene che iniziano a farsi sentire, l'apertura bipartisan è totale e il prolungamento fino al 2023 con opzione unilaterale per il club di un ulteriore anno, pare la strada tracciata per la firma di Ringhio. A riportarlo è Il Mattino.