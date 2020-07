Napoli, Gattuso: "Col Milan abbiamo giocato bene, oggi gara totalmente diversa"

Conferenza stampa di Gattuso nel post Bologna-Napoli 1-1.

A cosa è dovuto il calo nel finale?

“Con il Milan abbiamo giocato molto bene, oggi è stata una gara totalmente diversa. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, abbiamo concesso tanto e penso che il Bologna ci abbia messo in grandissima difficoltà. Un punto guadagnato”.

C’è un problema di mancanza di obiettivi?

“Sono solo scuse, alibi. Noi dobbiamo giocare per prepararci al Barcellona e con prestazioni così non andremo da nessuna parte. Oggi abbiamo cambiato tanto e messo in campo forze fresche. Ci è venuta a mancare la componente mentale, gli errori ci possono stare ma l’atteggiamento non dev’essere quello visto qui”.

Come giudica la gara di Lozano e Politano?

“Non mi piace parlare dei singoli, siamo una squadra e voglio parlare della prestazione della squadra e sicuramente è stata al di sotto del nostro standard”.