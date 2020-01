© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua il ballottaggio tra Alex Meret e David Ospina in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Sky, il portiere friulano non sta bene, tant'è che oggi ha svolto soltanto terapie. Per questo l'idea dell'allenatore azzurro sarebbe quella di confermare per la terza volta consecutiva l'estremo difensore ex Arsenal anche contro la Fiorentina, peraltro già elogiato pubblicamente per le doti tecniche che lo rendono più forte del collega nel gioco con i piedi.