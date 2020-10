Napoli, Gattuso e i consigli anti Covid ai giocatori: niente cene fuori o abbracci con i tifosi

Rino Gattuso teme la partita contro l'AZ non solo da un punto di vista tecnico ma anche da quello sanitario. E' chiaro che i tanti casi riscontrati tra i calciatori del club olandese, alimentino l'apprensione all'interno dello spogliatoio azzurro che comunque ha preparato la partita al massimo per iniziare col piede giusto l'esperienza europea. Nel frattempo, il tecnico dei napoletani ha anche dato alcuni consigli pratici ai propri calciatori per evitare nuovi contagi e abbassare il rischio al minimo anche senza bolla: "Non andate a cena fuori, se proprio dovete uscire mantenete la distanza con i tavoli vicini, non vi fate abbracciare dai tifosi che incontrate" e così via. Un vademecum dettagliato per ridurre al minimo l'esposizione al virus in un momento così delicato. A riportarlo è Il Mattino.