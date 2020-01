Napoli, Gattuso: "Per Demme parla la storia, da anni capitano del Lipsia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche del neo acquisto Diego Demme: "Non voglio parlarne, sarebbe una mancanza di rispetto verso i miei giocatori. Di lui parla la storia, da anni capitano del Lipsia, primo in classifica, tante gare in Champions. Ne parleremo, poi quando arriverà vi dirò le caratteristiche. Come idolo ha me, ma avremo modo di parlarne. Col direttore parliamo tutti i giorni, i giocatori si scelgono in base a come vogliamo giocare, non solo bravi ma funzionali per il nostro calcio. E' questa la ricerca, c'è un confronto giornaliero, si smanetta, si sta ore ed ore per guardare ciò che cerchiamo e possiamo fare cose buone".

