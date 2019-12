"Parlerò io con il presidente". Rino Gattuso motivatore e mediatore in questi primi giorni della sua nuova avventura al Napoli, con il tecnico che inizia a fare da intermediario tra calciatori e De Laurentiis sulla questione multe. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che spiega come l'allenatore voglia che la squadra abbia la testa sgombra da ulteriori pensieri che non siano la rimonta. Questo il diktat di Gattuso, intenzionato a fare da mediatore tra lo spogliatoio e la società per la questione delle multe a causa dell’ammutinamento del 5 novembre forte di un rapporto con De Laurentiis molto forte: il numero uno del Napoli è stato anche ieri al centro tecnico di Castel Volturno.