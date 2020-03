Napoli, Gattuso può rescindere entro il 30 aprile ma dovrebbe restituire tutto lo stipendio

Clamorosa indiscrezione da parte de La Gazzetta dello Sport sul contratto di Rino Gattuso: l'allenatore del Napoli entro il 30 aprile ha la possibilità di recedere, a fine stagione, dal suo attuale contratto con scadenza nel 2021, ma per farlo dovrebbe rinunciare a tutto l’ingaggio, ovvero 1.3 milioni di euro lordi. Come se avesse dunque lavorato gratis per 6-7 mesi. Il quotidiano, nel suo focus contratti, ricorda anche che De Laurentiis aveva le password dei social di Ancelotti mentre Sarri avrebbe dovuto pagare penali in caso di acquisto di giocatori del Napoli.