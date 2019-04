© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli si lavora ai rinnovi di Maksimovic e Milik. Secondo quanto riportato da Rai Sport per il difensore è pronto un rinnovo per altre quattro stagioni. Lungo rinnovo anche per l'attaccante polacco: Milik prolungherà per altri cinque anni senza clausola rescissoria.