Per la fascia destra del Napoli piace Manuel Lazzari, 25 anni. L’esterno della Spal - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere il giocatore giusto per rinforzare il ruolo attualmente ricoperto da Hysaj e Malcuit. A differenza dei due, Lazzari è in grado di assicurare le due fasi, offensiva e difensiva, ed ha un piede migliore sul piano tecnico. Il costo si aggira intorno ai 20 milioni.