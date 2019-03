Napoli, Hysaj: "Difendiamo il 3-0. Bisogna evitare stupidaggini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida al Salisburgo in arrivo per il Napoli di Elseid Hysaj, che ne ha parlato a Sky Sport 24: "Abbiamo ottenuto un buon risultato in casa, quindi dobbiamo giocare qui con la concentrazione giusta. Dobbiamo stare calmi, tenere duro e fare il nostro calcio: sappiamo che è un campo complicato, dobbiamo evitare stupidaggini".

Mancheranno Koulibaly e Maksimovic, potresti fare il centrale?

"Sicuramente non è il mio ruolo, se ci sarà da farlo lo farò al meglio. Però siamo 23 giocatori, se manca qualcuno lo si può sostituire dando il massimo".

La Juve insegna che non ci si può rilassare.

"Loro sono forti e l'hanno fatto vedere. Però dobbiamo anche pensare che partiamo dal 3-0 e dobbiamo affrontare al meglio la gara".

In che condizione arrivate a questa sfida?

"Stiamo benissimo, dobbiamo rimanere calmi perché fisicamente stiamo bene. Il nostro gioco è bello e possiamo andare avanti".