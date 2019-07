Napoli, Hysaj in uscita: sul terzino ci sono anche Roma e Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta caldo anche il mercato in uscita in casa Napoli, fonte indispensabile per poter lavorare sulle operazioni in entrata. Come riportato da Sky, uno dei nomi in uscita è quello di Elseid Hysaj: il terzino albanese potrebbe essere in uscita è richiesto in Premier League, mentre in Italia piace a Juventus e Roma.