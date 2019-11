Napoli, i motivi della rottura tra Ancelotti e il gruppo: c'è anche il figlio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ci sarebbe anche lo staff tecnico alla base della rottura tra Carlo Ancelotti e lo spogliatoio del Napoli. Lo scrive Il Mattino, che evidenzia come l'ammutinamento del gruppo azzurro sia da leggere anche come una mossa nei confronti dell'allenatore, dopo gli scricchiolii degli ultimi tempi, a partire dalle esclusioni di Insigne e di Ghoulam a Genk.

Il ruolo del figlio Davide. Tra i cavi d'accusa del gruppo ad Ancelotti, anche il vice, suo figlio appunto: ritenuto poco pronto, scrive il quotidiano, e non all'altezza della situazione. Una situazione per certi versi già vista in quel di Monaco, ai tempi del Bayern. Oltre al vice, nel mirino dei giocatori vi sarebbe anche la presenza di Mino Fulco e Francesco Mauri, rispettivamente genero di Ancelotti e figlio dello storico preparatore del tencico.