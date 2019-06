Napoli, il City non molla Koulibaly. Pronta offerta da 100 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli si appresta a fare della coppia Manolas-Koulibaly un vero muro difensivo, ma il Manchester City resta alla finestra per il senegalese ed è pronto a formulare un'offerta da 100 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i partenopei non hanno intenzione di cedere il giocatore ma tutto sarà più chiaro tra circa un mese: se la società azzurra riuscirà a vendere i vari Inglese, Ounas, Versi, Hysaj e Mario Rui, oltre al già partente Diawara, allora sarà più semplice dire no agli inglesi, altrimenti tutto potrebbe riaprirsi.