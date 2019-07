Napoli, il club smentisce l'arrivo di Mendes in ritiro per sbloccare James

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nonostante anche la radio ufficiale del Napoli dica sia in arrivo il procuratore Mendes, naturalmente Mendes non sta arrivando a Dimaro. E’ veramente triste che tutti possano correre dietro a qualunque cosa venga scritta senza fare alcuna verifica". Con questo tweet, il Napoli smentisce l'imminente arrivo del procuratore Jorge Mendes a Dimaro, sede del ritiro, per provare a sbloccare la trattativa James Rodriguez.