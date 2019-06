Napoli, il Liverpool sonda Koulibaly. Contatti avviati con Ramadani

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino oggi fa il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly, finito nel mirino del Liverpool, alla ricerca di un difensore centrale da affiancare a Virgil Van Dijk, per creare una coppie centrali più solide d'Europa. Un interesse che, al momento, non si è palesato in un'offerta ufficiale, ma in una chiacchierata con Ramadani, il potente agente del giocatore, il quale ha la consapevolezza che una cessione di Koulibaly si può fare solo sopra i 110/120 milioni. Detto degli interessi concreti di Manchester United e Real Madrid, club che continuano a cercare un centrale di grande spessore internazionale, sul giocatore rimane molto attenta anche la Juventus.