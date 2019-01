Napoli, il PSG prepara la super offerta per Allan ma serve il sì di Barella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'incontro di ieri tra il ds del Napoli Giuntoli e l'agente di Allan, gli azzurri si aspettano un'offerta ufficiale del PSG per il centrocampista brasiliano. De Laurentiis chiede una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro e ha fatto capire all'entourage del giocatore che in caso di proposte da 60-70 milioni non verrà assolutamente liberato. Una situazione favorevole per lo stesso centrocampista che in un caso o nell'altro vedrà aumentare il proprio contratto, visto che i 2 milioni attuali sono ben al di sotto della valutazione che il club fa del suo cartellino. Nel caso dovesse arrivare l'affondo parigino ecco che i dirigenti napoletani andrebbero subito a bussare al Cagliari per Nicolò Barella, anche perché senza prima aver incassato il suo sì, Allan non lascerà comunque la rosa di Ancelotti. A renderlo noto è La Gazzetta dello Sport.