© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il futuro di José Maria Callejon è legato a quello di Hirving Lozano. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2020 ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis però, vuole prima capire come finirà con il messicano e anche con James Rodriguez. L'acquisto di un giocatore o di entrambi non renderebbero obbligatorio il rinnovo proprio di Callejon, con buona pace di Carlo Ancelotti che lo ritiene imprescindibile.