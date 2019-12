© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti e le dimissioni: ipotesi da non sottovalutare in questo momento così delicato da parte del Napoli ma che - rivela Sky - qualora dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane avrebbe per l'allenatore emiliano delle conseguenze anche dal punto di vista economico.

Ancelotti, infatti, in caso di dimissioni dovrà pagare una penale.