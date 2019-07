Napoli, Insigne chiarisce le mosse per l'attacco

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ho chiesto al mister se poteva spostarmi a sinistra perché a me piace rientrare sul destro, fare assist e tiri in porta. Lì mi trovo più a mio agio. Parlando con il mister siamo d'accordo sulla posizione e proverò in quel ruolo a dare una mano in più ai compagni". Lorenzo Insigne ieri ha svelato la sua nuova collocazione, abbandonando dunque l'idea di agire centralmente dietro la punta, ed andando a chiarire anche molte delle mosse del Napoli per quanto riguarda le strategie di mercato per le caselle da coprire.

Il 4-4-2 di Ancelotti in fase offensiva ha diverse modalità di sviluppo. Può essere inteso come una sorta di 4-2-3-1, ma con i laterali sganciati e gli esterni alti che rientrano dentro al campo. Lorenzo Insigne si accentrerà quindi da sinistra, nella posizione di falso esterno che spesso è stata di Fabian. Con il capitano azzurro e Younes la casella di sinistra è coperta, così come il centrocampo: lo spagnolo con Allan e Zielinski ruoterà per i due posti da centrocampista centrale e da qui la scelta del club di completare il reparto col giovane Elmas, classe '99 del Fenerbahce che a fine settimana sarà a Dimaro, e non più ad esempio con un giocatore come Veretout, già pronto e che avrebbe avuto troppa concorrenza e poca spazio da quarto per due posti. Lo spostamento di Insigne a sinistra certifica, però, anche le carenze numeriche in attacco. Al momento Ancelotti avrebbe solo Milik e Mertens nei ruoli di punta e sotto punta e quindi si spiega così l'uscita di De Laurentiis su un doppio acquisto in attacco col nome sempre caldo di James, sperando nel prestito in modo da permettersi anche un giocatore più d'area di rigore.