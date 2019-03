© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitolo legato al rinnovo di José Maria Callejon continua a tenere banco in casa Napoli e La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata allo spagnolo che andrà in regime di svincolo nel gennaio 2020. La sensazione è che possa arrivare la firma per un altro anno, visto anche che Ancelotti ha chiesto la conferma dell'esterno iberico.