Napoli-Juve, i voti ai tecnici: Gattuso perfetto. Sarri, scelte sbagliate

Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato al San Paolo il Napoli è rinato nella serata più attesa dei suoi tifosi, battendo la Juve capolista con i gol di Zielinski e Szczesny. Brutta prova dei bianconeri che non sono riusciti a imporre il loro gioco anche per i meriti dei partenopei che hanno fatto la partita perfetta e hanno rischiato soltanto nel recupero.

GENNARO GATTUSO 7 - Partita preparare perfettamente e vittoria meritata dalla sua squadra che non ha concesso praticamente niente alla squadra che ha dominato gli ultimi otto campionati di Serie A. La sua mano inizia a vedersi eccome e c'è tanto del suo in questo successo. Preciso anche nei cambi, visto che per non rischiare niente ha tolto Demme già ammonito dopo aver trovato il vantaggio. Se Insigne è rinato c'è sicuramente anche il suo zampino.

MAURIZIO SARRI 5 - Non era certo una serata come le altre per lui, visto che al San Paolo ha scritto pagine di storia del Napoli che nessuno potrà mai cancellare, ma le sue scelte non si sono rivelate giuste. Quella di mandare in campo il tridente pesante dall'inizio non ha funzionato e neanche con le sostituzioni ha cambiato lo spartito della gara. Serve di più, la sua Juve ha buttato via una grande occasione dopo i pareggi di Inter e Lazio.