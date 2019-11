© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly spegne le voci su un possibile addio al Napoli e difende la città partenopea, unendosi in un certo senso alle parole della moglie di Insigne di qualche giorno fa. Via Instagram, il difensore senegalese ha mandato un messaggio abbastanza chiaro: "Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa".