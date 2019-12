© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta al San Paolo del Napoli contro il Bologna è un altro tassello negativo in questo autunno terribile degli azzurri. Il primo posto è lontano 17 punti e oggi anche la qualificazione alla prossima Champions appare un traguardo ambizioso. Serve una scossa, quella che ieri ha provato a dare Lorenzo Insigne. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il capitano partenopeo è stato l'autore di una vera e propria sfuriata all'interno dello spogliatoio dopo il ko contro il Bologna. Un discorso per tentare di svegliare una squadra in evidente crisi di risultati e identità.