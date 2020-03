Napoli, le richieste di Gattuso ad ADL: Mertens non si tocca. Zielinski e Ruiz restano

Un incontro di circa un'ora, quello andato in scena ieri a Castel Volturno tra Gattuso e De Laurentiis, per tracciare un bilancio ed immaginare anche il Napoli del futuro. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Rino Gattuso resterà allenatore del Napoli: De Laurentiis s'è espresso chiaramente e ci sarà un nuovo summit alla presenza di Jorge Mendes che tratterà gli aspetti contrattuali con la società. Il tecnico s'è informato più che altro sui programmi del club, chiedendo garanzie per puntare in alto. Alcuni giocatori per lui sono imprescindibili. Mertens è il punto di riferimento in attacco (Milik potrebbe andare via), Zielinski e Fabian Ruiz due giocatori che non vorrebbe perdere.