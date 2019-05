© foto di PhotoViews

Il nome di Hirving Lozano continua a essere accostato al Napoli ma secondo quanto riportato da Rai Sport ci sarebbero alcuni problemi legati alle condizioni fisiche dell'esterno del PSV Eindhoven. Il club partenopeo potrebbe presto abbandonare la pista che porta al messicano visto che il brutto infortunio subito poche settimane fa non convince fino in fondo la dirigenza azzurra. Come se non bastasse le richieste, sia del club olandese che dello stesso calciatore, continuano a essere molto alte, tanto che la società campana avrebbe già comunicato il tutto al suo agente Mino Raiola.