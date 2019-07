Napoli, Mario Rui: "Speriamo sia l'anno buono per vincere qualcosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato dal ritiro di Dimaro a TuttoNapoli.net. Il portoghese comincia il suo intervento discutendo delle ambizioni della squadra, e del sogno Scudetto: "Lo speriamo, se quest'anno potesse arrivare qualcosa di importante saremo felici di raccoglierlo. Siamo un po' in ansia tutti per poter vincere qualcosa e speriamo sia l'anno buono. Io sono sempre stato tranquillo, dalla società e dal mister nessuno mi ha mai detto che ero sul mercato, forse sono stato messo lì da qualcun'altro. Il mister e la società mi hanno sempre ribadito la volontà di farmi restare a Napoli, ora sto bene, mi trovo bene col gruppo e la gente e spero di continuare così".

Passando a commentare le idee di Ancelotti, sottolinea che "quello che stiamo facendo lo stavamo già facendo un po' l'anno scorso, ma c'era un periodo di adattamento alle idee del mister, quest'anno saremo ancora più preparati. Da esterno alto credo sia difficile vista la qualità dei giocatori lì davanti, farò fatica a giocare lì (ride, ndr), ma se capita l'occasione sarò pronto".

Quindi due parole anche sull'arrivo di Kostas Manolas, già suo compagno ai tempi della Roma: "Prima della firma mi ha chiamato, ma non posso dirvi di cosa abbiamo parlato (ride, ndr). Gli ho detto che sarebbe stato accolto benissimo, il gruppo nostro è difficile da trovare, poi lo conoscete tutti e ci darà una grossa mano".

Infine un commento dedicato sulla concorrenza nel ruolo con Ghoulam: "Uno stimolo immenso, tutti sappiamo che giocatore è. È rientrato da tempo, sta tornando quello che era, uno dei migliori terzini sinistri. Lottare per uno come lui ti fa solo crescere, è un bene per tutti avere più di un giocatore per ruolo".