Napoli, Meret: "Abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato"

vedi letture

Intercettato da SkySport al termine della partita tra Inter e Napoli, Alex Meret analizza così la prestazione della squadra

Intercettato da SkySport al termine della partita tra Inter e Napoli, Alex Meret analizza così la prestazione della squadra di Gennaro Gattuso e la sconfitta di San Siro.

Cosa ti porti via da questa sfida?

“Penso sia stata una buona prestazione, abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato. Nel secondo tempo siamo andati meglio e non abbiamo sofferto più di tanto. Ci portiamo via il gioco e il possesso palla, ma dobbiamo essere più cattivi”.

Trai ottimismo in vista del Barcellona?

“Sì, ci son state cose buone. Ora dobbiamo continuare così e seguire quello che ci dice il mister, essere cattivi sotto porta e concedere il meno possibile stando sul pezzo 90’”.

Gattuso ha parlato di anima. Sei d’accordo con le sue parole?

“Sì, qualcosa ci è mancato oggi, abbiamo creato ma non siamo stati cattivi. Siamo un gran gruppo, dobbiamo ritrovare la serenità e cercare di dare tutto. Questo è l’importante”.