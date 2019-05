Napoli, Mertens: "Voglio restare, con Ancelotti mi sto trovando bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens ha parlato del suo futuro al microfono di Radio Kiss Kiss. E lo ha fatto blindando il suo domani in azzurro. "L'anno prossimo resto? Si, mi sto trovando bene. Siamo tornati dal Mondiale ed ho trovato difficoltà per trovare posto nel nuovo sistema, ma nelle ultime partite sto andando bene, anche con mister Ancelotti stiamo andando bene. Vediamo loro come vogliono fare e poi vediamo".