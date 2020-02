© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria sulla Samp Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset durante la trasmissione Tiki Taka: Terza vittoria di fila, abbiamo battuto squadre forti come Lazio e Juve. Ora abbiamo battuto la Samp, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare, ma possiamo farcela e dobbiamo credere in questo. Cosa è cambiato con Gattuso? Stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo e stiamo lavorando in modo diverso. Gli allenamenti sono più duri, abbiamo preso un po' di fiducia dopo le vittoria contro Lazio e Juve, siamo usciti da un momento brutto e secondo me stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita. Spero che i risultati arrivino come adesso".