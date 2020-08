Napoli, Milik insiste: vuole solo la Juventus. Resta in piedi lo scambio con Bernardeschi

Non solo Raul Jimenez per l'attacco della Juventus. Arkadiusz Milik non molla ed insiste nel voler diventare bianconero dopo aver rinunciato al rinnovo con il Napoli. Il polacco -riporta Tuttosport- continua a non prendere in considerazione le altre ipotesi. Il Napoli non fa sconti e valuta la punta 40 milioni di euro: resta possibile uno scambio con Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso.