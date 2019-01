© foto di Insidefoto/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "La Coppa Italia è una grande possibilità per noi. Vogliamo arrivare fino alla fine. Questa è stata una grande vittoria. Abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto e siamo felici. A Napoli non esistono titolari, abbiamo tanti calciatori forti. In questo mese ho giocato di più. Sono felice per il gol e l'assist, ma questa non è stata una delle mie migliori partite".

Dove avete sbagliato? "Non è facile rientrare dalla sosta e fare subito benissimo. Ma abbiamo vinto, abbiamo superato il turno e questa è la cosa più importante".